onPaper: Informationen zu den Printausgaben





Order:

Bestelladresse







Herausgegeben von Nikolaus Lobkowicz, Leonid Luks, Donal O'Sullivan (bis 2001), Alexei Rybakov und Andreas Umland



Erscheinungsweise: zweimal jährlich im

Böhlau Verlag; ISSN 1433-4887

Einzelheft: 34,50 EUR (57,10 sFr)

Jahrgang: 59,90 EUR (97 sFr),

für Studierende 45,- EUR (74,50 sFr)

Regime des "real existierenden Sozialismus" hinterließen Berge von Archivalien, womit sich die Kommunismus-Forschung im Jahre 1945 befindet.

Die osteuropäische Zeitgeschichte kann nun den Bereich der Spekulationen und Vermutungen verlassen und ihre Thesen mit Hilfe des heute zugänglichen Archiv- Materials erhärten und vertiefen.